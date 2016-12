Roma, Strootman raddoppia: rinnovo e fascia da capitano

14:31 - Nella Roma che verrà il leader indiscusso dovrà essere l'olandese Kevin Strootman. E' questo l'obiettivo della società giallorossa che, stufa dei continui assalti di Manchester United e altri club di Premier, è intenzionata ad offrire il prima possibile il rinnovo contrattuale al centrocampista fino al 2020, con una novità: la promessa della futura fascia di capitano. Un indizio che avvicina la separazione con 'capitan futuro' De Rossi.

Una strategia ben precisa quella studiata dalla società romanista che intende puntare sull'olandese al rientro dall'infortunio per il futuro. Una dimostrazione di fiducia a Strootman nonostante il centrocampista sia ancora fermo ai box dopo l'ennesimo infortunio della sua carriera italiana. Nonostante questo le offerte e gli approcci dall'estero sono all'ordine del giorno e per questo la proposta sul piatto parla di un rinnovo contrattuale fino al 2020 con la promessa della fascia di capitano al momento del ritiro di Francesco Totti.

All'appello, quindi, mancherebbe la posizione di Daniele De Rossi a conferma della possibilità di un divorzio tra "capitan futuro" e i giallorossi a fine stagione. Gli estimatori di DDR non mancano in Europa, ma il centrocampista è attirato dalle sirene provenienti da Oltreoceano. Non solo la Mls però, anche dall'Argentina dove nelle ultime ore si sta spargendo la voce di un interesse del Boca Juniors caldeggiato dall'ex compagno alla Roma e in Nazionale, Osvaldo.

Intanto a Trigoria è anche tempo di buone notizie. Balzaretti è tornato ad allenarsi col gruppo e Leandro Castan, dopo l'ultima visita in programma lunedì per il controllo post-operatorio, sta correndo verso l'idoneità sportiva.