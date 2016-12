Roma, Strootman: "Juve fortissima, ma lottiamo per lo scudetto"

"La Juventus è una grande squadra, ma una squadra come la Roma deve lottare per lo scudetto". Kevin Strootman non parte battuto in campionato, normale per uno come lui che non ha mai mollato nonostante la sfortuna: "Fare l'intera preparazione per me è bellissimo, mi sento bene e voglio essere pronto con i compagni per la nuova stagione". Poi l'obiettivo: "Vogliamo vincere e stare in alto in classifica, anche se sappiamo che sarà dura".

"Forse per gli altri giocatori è diverso, ma io sono davvero contento di poter fare l'intero il pre campionato con i miei compagni e di farmi trovare pronto per giocare, visto che è una cosa che nelle ultime stagioni non ho potuto fare". Così Kevin Strootman nel corso di una intervista rilasciata questa mattina con la radio americana SiriusXM. "Le partite che noi faremo contro Liverpool e Montreal Impact saranno davvero fondamentali per noi visto che lì vedremo come ce la caviamo contro avversari di livello", ha aggiunto come riporta il sito del club.



"Sono davvero contento di essere tornato a lavorare con la squadra, mi sento bene. Voglio essere pronto come gli altri miei compagni per la nuova stagione e ora mi sento di nuovo uno dei 23 giocatori della squadra e non un calciatore che lavora a parte con dei differenziati", ha poi dichiarato ancora Strootman.



Quando gli viene chiesto un parere sulle sue aspettative stagionali e sui colpi di mercato fatti dalla Juventus, lui risponde che la squadra deve concentrarsi esclusivamente sulla sua preparazione e sul fatto di lavorare al meglio. "Sappiamo che la Juventus ha una grande squadra", ha risposto Strootman. "Hanno comprato anche uno dei nostri giocatori migliori, per noi è una perdita ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Negli ultimi cinque anni hanno vinto il titolo, sono molto forti e competitivi, ma noi dobbiamo fare il massimo perche' una squadra come la Roma deve sempre lottare per il titolo", ha spiegato l'olandese. "Dobbiamo farci trovare pronti e raggiungere i nostri obiettivi, ed e' normale che vogliamo lottare per la testa alla classifica. Sappiamo che sarà difficile ottenere questo scopo vista la presenza di squadre come Juventus, Napoli e Inter. Ma dobbiamo pensare a fare bene e intanto ad essere pronti per l'inizio del campionato e della Champions League", ha concluso Strootman.