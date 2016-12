Roma, Strootman: "Dobbiamo lottare per lo scudetto"

Finalmente guarito dopo gli infortuni, c'è grande attesa per la stagione di Strootman. "Fisicamente sto bene, ma ho bisogno di giocare per tornare in forma - spiega il centrocampista -. Negli ultimi due anni ho giocato solo 5 partite, ora devo solo pensare a recuperare al 100%". L'obiettivo del club deve essere chiaro: "La Juve è una grande squadra, ma noi dobbiamo vincere le nostre partite e fare bene. La Roma deve lottare sempre per lo scudetto".