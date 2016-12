Roma, sparatoria davanti alla casa di Garcia

13:20 - Scene da far west stamattina a Roma davanti all'abitazione dell'allenatore dei giallorossi Rudi Garcia. Come riferisce l'edizione online del 'Messaggero', due rapinatori hanno teso un agguato al proprietario di una tabaccheria al Centro Vecchio di via di Casalpalocco e sottratto l'incasso che stava portando in banca in macchina. Ne è seguito uno scambio di spari tra il commerciante e i ladri, che poi sono fuggiti con il bottino.

Come riferisce 'Il Messaggero', i ladri sono fuggiti a bordo di una vettura grigia di grossa cilindrata: sulle loro tracce ci sono sia i carabinieri che la polizia. Mentre il proprietario della tabaccheria stava facendo manovra con la macchina, sarebbe stato affiancato dall'auto dei banditi: uno di questi avrebbe aperto lo sportello portando via le buste col denaro che si trovavano nel veicolo. Il tabaccaio ha reagito tirando fuori dal borsello una pistola detenuta regolarmente e ha esploso una sequenza di spari, il primo in aria e almeno altri due all'indirizzo dei rapinatori in fuga. Nessun ferito.