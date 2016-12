Roma, Spalletti vede la Champions: Dzeko croce o indispensabile?

La rete in spaccata di Nainggolan ha portato un punto in dote alla Roma, ma di fatto ne vale tre, la differenza tra il potenziale -2 dell'Inter in classifica e il reale -5 che il pareggio ha sancito. I giallorossi però hanno sofferto la tattica di Mancini per oltre un'ora di gioco e solo nella ripresa, complice anche il cambiamento tattico dopo il gol subito e l'ingresso di Dzeko, sono arrivati i primi grattacapi per la difesa dell'Inter. Proprio l'ingresso del bosniaco, come ammesso dallo stesso Mancini, ha mandato in tilt la tattica nerazzurra costringendo i difensori centrali ad occuparsi di lui, lasciando più spazio agli inserimenti dei trequartisti.



Nonostante questo Dzeko ha dimostrato di non essere ancora uscito da un momento particolare dove tutto gli riesce difficile. L'assist involontario per Nainggolan era un destro svirgolato malamente, e il pallone scagliato in tribuna da due passi ha fatto piovere qualche fischio dalle tribune per un giocatore che in zona realizzativa ha finora deluso. Nonostante questo però Spalletti sa che un Dzeko in forma accettabile è praticamente indispensabile per la sua Roma. In questo modo può estrarre dal cilindro più soluzione e, come contro l'Inter, rivoltare velocemente una partita complicata.