Roma, Spalletti: "Totti genio del calcio, ne voglio altri così"

A Plzen la Roma ricomincia il cammino europeo interrotto ai playoff Champions. In Repubblica Ceca l'uomo più atteso è Totti : "Francesco è un genio del calcio - ha ammesso Spalletti -, ma va gestito e non è facile scegliere quando utilizzarlo. Ne voglio altri come lui". L'Europa League come riscatto: "Vogliamo andare avanti in questa competizione che diventerà stimolante e avvincente. Farò qualche cambio, ma l'importante è vincere".

L'esordio in Europa League della Roma passa dalle vie di Plzen, città industriale della Repubblica Ceca conosciuta in tutto il mondo per la birra e negli ultimi anni per una squadra, il Viktoria, spesso presente sui palcoscenici europei. Un avversario da non sottovalutare, ma assolutamente alla portata della Roma di Spalletti: "Abbiamo più di undici titolari - ha ammesso il tecnico - e la squadra è allestita per giocare più competizioni. La cosa fondamentale è giocare un buon calcio e vincere. L'Europa League è meno pregiata della Champions ma è comunque importante e se riusciremo ad andare avanti nelle fasi finali diventerà stimolante e bellissima. E' il nostro obiettivo per riscattarci da quello che ci è successo ai playoff Champions".



Il problema della Roma al momento pare la fragilità difensiva: "Dobbiamo migliorare perché è importante. Col Viktoria giocherà Fazio visto che gli ho dato poco spazio e avremo un reparto nuovo per certi aspetti. Vermaelen è recuperato, ma farlo giocare subito potrebbe portare problemi. Ci sono diverse cose da valutare". I fari però sono puntati su Totti: "Non posso promettere niente, dipende da come si metterà la partita e ho molti giocatori forti oltre a Totti. Francesco è un genio del calcio, è sempre un piacere vederlo ma va gestito. Bisogna essere bravi a utilizzarlo e non è facile".



Spalletti ha poi commentato le parole di Nainggolan che ha sottolineato come la squadra trovi più difficoltà se fischiata dai propri tifosi: "Lavorare a Roma è particolare, lo si dice spesso ed è così. Alla Roma ci vuole tutto doppio, ci vuole un cuore più grosso. Ma dobbiamo essere bravi noi a far partecipare il pubblico. Totti è straordinario, ma io voglio altri giocatori con la sua personalità".