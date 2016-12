Roma, Spalletti toglie la fascia a De Rossi: Florenzi capitano

Importante decisione di Luciano Spalletti per la partita tra Cagliari e Roma. Al Sant'Elia, nonostante la presenza in campo di De Rossi, la fascia di capitano è stata affidata ad Alessandro Florenzi. Molto probabile che la decisione sia arrivata in seguito all'espulsione rimediata da De Rossi (da anni "Capitan Futuro") in occasione del playoff di Champions contro il Porto. Non è la prima volta che Florenzi indossa la fascia di capitano per i giallorossi.