Roma, Spalletti: "Spiace per Totti, difficile arrivare secondi"

Luciano Spalletti fa uno strappo alla regola e parla dei singoli dopo la vittoria della Roma nel derby: " Rudiger e Manolas sono stati mostruosi, El Shaarawy e Perotti sono eccezionali. Abbiamo comandato il gioco e affrontato bene la reazione della Lazio". Inevitabile parlare del mancato ingresso di Totti : "Mi spiace, doveva fare la sua parte in campo ma ho dovuto fare altri ragionamenti" le parole a Premium Sport.

Qualcuno parla di una vittoria troppo larga, così Spalletti: "Quando giochi contro una squadra che ha delle qualità individuali non puoi vincere facile: abbiamo comandato il gioco, ma la reazione della Lazio c’è stata e quel momento dovevamo affrontarlo, ce lo aspettavamo". Su Dzeko: "È entrato bene in partita, ha fatto la sua parte, quello che deve fare. Ma è la squadra che ha determinato la sua buona prestazione, non è mai il singolo a determinare la prestazione globale".

Ancora su Perotti ed El Shaarawy: "Diego è un po’ più formato nel carattere, mentre Stephan deve metterci quel qualcosina in più a non accontentarsi mai. Prima migliora e prima diventa un campione". Chiusura sulle possibilità di secondo posto: "Dobbiamo sempre farci trovare pronti, ma 4 punti sono tanti con una squadra come il Napoli, anche se deve ancora venire all’Olimpico".