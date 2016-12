Roma, Spalletti: "Spero che Dzeko mi preghi per giocare"

Luciano Spalletti volta subito pagina: basta rimpianti Real, si torna al campionato. "La Roma deve riprendere la marcia, il futuro è ora. A seconda di come finirà la stagione, può cambiare molto. Ma occhio all' Udinese , li conosco, possono rialzarsi". Su Dzeko : "Voglio che mi preghi per una maglia ma domenica gioca, saprà rialzarsi subito". Sulla formazione: " Pjanic da valutare, De Rossi e Nainggolan stanno bene".

LA CONFERENZA

Ripartendo da Madrid, è più complicate portare a livello la squadra dal punto di vista tattico o mentale?

Più a livello mentale. Dopo il match volevo far capire che era più importante essere rammaricati per l'occasione persa che essere felici per i complimenti che ci avrebbero fatto. Certe volte è la stampa a spaccare la squadra, a puntare il dito su un giocatore, a dire 'non dovrebbe più giocare'. Questo fatto di fare i complimenti per le occasioni create e incolpare chi le ha sbagliate va cambiato. Per questo Dzeko gioca, siete stati voi a dargli la reazione per recuperare subito

Nella scelta del modulo contano più gli uomini a disposizioni o l'avversario?

La prima attenzione la facciamo sempre a noi stessi, a quello che deve essere il nostro timbro. Pensiamo a gestire la partita e portare a casa il risultato. Attraverso la ripetitività c'è bisogno di porre attenzione, altrimenti si va per la nostra strada

Ora che il Pallotta è ripartito, le ha dato assicurazioni sul futuro?

Il futuro è adesso, dobbiamo fare queste 10 partite nella maniera corretta. A seconda di come andrà, può cambiare molto in ottica futura. Lui è venuto, ha portato entusiasmo e voglia. Non può fare altro che trasmetterci valori positivi, non mi aspettavo altro

Nelle ultime partite aumentati falli e palloni recuperati, c'è più cattiveria?

Sono dati importanti, è una conseguenza naturale del nostro lavoro e la accettiamo positivamente. Vanno diminuite le palle perse, dobbiamo migliorare ed essere più cattivi, far sudare di più la riconquista agli avversari

Perché Zeman e Rosella Sensi hanno parlato di gestione strana di Totti?

Non voglio neanche perderci tempo, qui bisogna sempre spiegare tutto, non rispondo a tutti. Ognuno può dire quello che vuole, dalla mia posizione posso avere una valutazione migliore di certe cose rispetto ad altri

L'anno prossimo sarà ancora qui, visto che apparentemente ci sono state dichiarazioni contrastanti?

Le mie erano solo considerazioni legate ad allusioni della stampa ad alcuni professionisti che lavorano qui, come Sabatini. Bisogna essere tutti applicati e concentrati per portare in fondo l'obiettivo che ci siamo prefissati. Nessuno di noi deve stare tranquillo, facciamo vedere alti e bassi. Volevo solo dire che non sono sicuro e tranquillo anche se a fine stagione andrà male

Come sta Strootman?

Migliora ogni giorno, d'ora in avanti sarà preso in considerazione. Non so se già contro l'Udinese, ma è pronto

Come ha reagito Dzeko dopo la serata di Madrid?

Io da lui mi aspetto che venga a pregarmi per riavere una maglia da titolare. Deve avere motivazione, sono convinto che farà vedere le sue qualità attraverso la forza. Saprà reagire

La soluzione con tre giocatori offensivi dietro Dzeko, come contro il Real, sarà attuabile nuovamente?

Può essere una costante, si può usare, le soluzioni si possono usare tutte

L'Udinese è apparentemente in difficoltà

Lo conosco bene quell'ambiente, è tranquillo, la città non li tocca tanto. Così i giocatori possono crescere più facilmente, ma si rialzano più difficilmente non avendo grosse pressioni. Noi dobbiamo riprendere la nostra marcia proponendo il nostro calcio

Le condizione fisiche dei giocatori

Szczesny sta bene. Rudiger tornerà a metà settimana. Pjanic va controllato, oggi vedremo. Nainggolan e De Rossi hanno fatto il decorso con i dottori, non ci dovrebbero essere problemi. Anche Manolas sta bene, aveva un indolenzimento ma si è allenato bene: vedremo se riusando l'arto indolenzito avrà conseguenze