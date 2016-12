Roma, Spalletti si inchina a Totti: "E' il meglio che c'è"

20 aprile 2016 10:15 Roma, Spalletti si inchina a Totti: "Eʼ il meglio che cʼè" "Va messo nelle condizioni ottimale. Penso che le valutazioni che sto facendo siano quelle giuste"

Francesco Totti con la sua doppietta ha salvato Roma e Spalletti dalla sconfitta col Torino e anche il tecnico si inchina al capitano: "Francesco è una risorsa impotantissima, contro una squadra che si chiude lui è il meglio che c'è. Va messo nelle condizioni ottimali e penso che sia corretto fare le valutazioni che sto facendo io". L'ingresso ha cambiato la partita: "Quando entra l'Olimpico diventa il nostro stadio, dà una grande spinta emotiva".

"E’ una vittoria fondamentale anche in funzione degli altri risultati, con dentro questo finale diamantato. - ha commentato a caldo Spalletti a Premium Sport - Quando Totti è entrato pensavo tirasse la punizione, invece si è messo dietro i difensori e dopo ha fatto questa spaccata per segnare. Ha fatto quello che gli avevo chiesto anche a Bergamo, per noi è una risorsa importantissima. La sua gestione è difficile ma con lui in campo gli altri subiscono una spinta emotiva impressionante e l’Olimpico diventa il nostro stadio quando entra. Quando siamo in difficoltà, contro una squadra che si chiude Totti è il meglio che c’è. Il problema è che tra quello che vuole l’allenatore e la storia di Totti ci sono una serie di storie vissute che non fa mai essere pari questa situazione e io divento sempre quello cattivo. Io scelgo gli uomini per vincere le partite.



Lui secondo me è un giocatore che va messo nelle condizioni ottimali, come erano la scorsa contro l’Atalanta e questa sera. Penso che sia corretto fare la valutazione che sto facendo io, potevo anche farlo entrare dieci minuti prima ma ho aspettato anche perché alcuni ragazzi avevano problemi fisici. A lui questa cosa non va molto bene perché sa che può decidere le partite ogni volta che gli passa la palla tra i piedi. Battere il Napoli per puntare il secondo posto? Questa gara era difficile anche perché venivamo da due pareggi e a livello mentale non eravamo al top. Questo risultato invece ci ridà l’entusiasmo che serve a questa squadra. ”

NAINGGOLAN: "TUTTI CONTENTI PER TOTTI"A fine partita ha parlato anche Radja Nainggolan: "Abbiamo festeggiato per la vittoria che è arrivata in maniera molto difficile. Siamo contenti tutti per i due gol di Francesco, tutti noi conosciamo le sue qualità, sia che giochi 5 minuti o tutta la partita. Senza considerare l’età lui ha ancora voglia, i piedi li ha e rimane un giocatore molto importante per la squadra. Voci di mercato mi danno in partenza per Londra? Non ci penso neanche a queste cose, leggo come voi le notizie ma non so niente. Sono felice qui, ogni settimana do tutto me stesso per questa squadra perché vorrei vincere qualcosa"