Roma, Spalletti si dispera (e si getta a terra): "Scarsa personalità, lottiamo poco"

La disamina di Spalletti è lucida: "Sicuramente non abbiamo ancora raggiunto l'equilibrio, la tranquillità. Può sembrare scarsa personalità, perché in effetti nel momento in cui dovrebbe essere più facile gestire non facciamo benissimo. Così, poi, gli avversari normalmente prendono coraggio".



La sconfitta col Porto ha lasciato strascichi importanti: "Non deve essere una scusa: se non reagiamo abbiamo già finito di giocare. Peccato perché stasera, nonostante il pareggio del Cagliari, abbiamo avuto altre due occasioni per vincerla in extremis: a volte se non hai la personalità di fare le cose semplici, quando arriveranno quelle difficili sarà ancora più dura".



Poi un attacco ai suoi giocatori, più o meno velato: "Considerando l'alto livello dei giocatori che ho a disposizione, queste cose non dovrebbero succedere. Dobbiamo registrarci e allinearci al nostro modo di stare in campo, ai nostri obiettivi. Ma alla fine è l'allenatore quello che ha più colpe di tutti. Soprattutto mi piace poco questo atteggiamento di abbatterci quando si perde palla. Lottiamo poco".



Infine Spalletti ha spiegato la scelta della fascia a Florenzi: "Abbiamo un'etica tra di noi, siamo uniti e lo stesso De Rossi è d'accordo nell'avere questo regolamento: è tutto sotto controllo. Se vale solo per questa sera? Dipenderà da quelle che saranno le sanzioni che verranno fuori. Daniele è il più dispiaciuto di tutti, ma è convinto della bontà di questo regolamento".