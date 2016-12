Roma, Spalletti: "Se non ci sono problemi Dzeko gioca. Higuain? Facciamo vedere che siamo più bravi"

Ottimale, dunque, per Spalletti giocare alle 12.30: "In Russia siamo andati a giocare in Siberia dove c'erano 5 ore di volo e 4 di fuso orario - ha proseguito il tecnico della Roma - La partita era alle 12 e abbiamo giocato quella partita alle 8 di mattina, per noi l'orario era quello. Mi hanno insegnato a giocare a tutte le ore, con tutte le temperature. Credo sia da trasferire anche al nostro campionato. A calcio si può giocare anche mezz'ora prima". Sulla moviola in campo: "Finalmente. E' giusto che le squadre abbiano ciò che hanno meritato durante la partita. Io ci metterei anche qualcosa in più, tipo il tempo effettivo perché non se ne può più... Nell'ultima partita ad esempio il possesso palla è stato 70% Roma, 15% Bologna, e 15% Mirante. E per la bellezza dello spettacolo ci vogliono 5 sostituzioni invece che 3. Per me quindi il minimo è avere moviola, 5 cambi e tempo effettivo". La presenza di Higuain nel match clou dell'Olimpico contro il Napoli non cambia nulla: "Se io avessi avuto un giocatore forte squalificato non sarei stato lì a far pesare troppo quello che manca alla squadra. Se hanno la possibilità di riavere a disposizione Higuain, per noi non deve cambiare niente. Noi siamo la Roma, dobbiamo far vedere che siamo al loro livello e anche più bravi, sia che questo o quello possa essere usato o meno. E' una questione di convinzione delle proprie forze. Sarebbe una debolezza andare a sperare che gli manchi qualcuno. Noi possiamo vincere contro chiunque".



Sulla sfida contro l'Atalanta: "Penso sarà una gara differente rispetto a quella col Bologna. Mi aspetto una partita aperta. L'Atalanta è una squadra quadrata, che tenta di usare le sue qualità, e poi Reja è un allenatore bravo e pragmatico, che sa sempre tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Dzeko è un calciatore forte, ha avuto un problema fisico e probabilmente lo userò domani. Totti? Dipende che partita sarà, è un altro giocatore forte che tengo in considerazione come altri. De Rossi sta rientrando in forma e ci sta facendo vedere quello che può dare. Se resta? Rispondo a fine anno. Kevin (Strootman) sta tornando e ha bisogno di un po' di tempo". Un pensiero su Mihajlovic: "Anche se non conosco quella che è stata la sua collaborazione col Milan e i discorsi che hanno fatto, mi dispiace che a Sinisa non sia stata fatta giocare una finale che si meritava. Sinisa comunque rimane uno di carattere, uno forte, che farà sicuramente una bella carriera. Io sono un allenatore che non ha sentimento, senza anima. Ho solo un'attenzione ed è quella per i risultati della Roma. E secondo me io e Sinisa siamo simili in questo modo di lavorare".