Roma, Spalletti sbarca a Fiumicino: "Felice di essere tornato"

LE PRIME PAROLE A ROMA RADIO E ROMA TV"Il calcio è difficile poterlo cambiare come se fosse un interruttore. Penso che questo momento della Roma sia soprattutto mentale. Spero che ritoccando i tasti giusti e parlando in maniera pulita e chiara alla squadra si possa ritrovare quello spirito e quel carattere, aspetti che vanno in evidenza prima dei numeri e dei moduli". Così Luciano Spalletti nel suo primo giorno da nuovo allenatore giallorosso. "Quest'anno il campionato ha evidenziato che ci sono squadre che giocano bene: la nostra è buona e bisogna giocare un buon calcio per essere al livello degli altri. La mia attenzione va in questa direzione" aggiunge il tecnico toscano parlando a Roma Radio.

"Realistico parlare ancora di scudetto? Abbiamo la nostra situazione e dobbiamo riguadagnarci il rispetto di tutti quelli che ci guardano. Dobbiamo lavorare in maniera seria e far sì che poi il nostro lavoro determini una serie di possibilità future - sottolinea Spalletti - Non dipenderà, però, solo da noi. Quando si è dietro di qualche punto come in questo momento dipenderà anche dall'andamento avversarie, ma noi abbiamo l'obbligo di provare a dare il massimo sempre". E poi: "I nostri tifosi possono dare molto alla squadra, tutti lo sappiamo. Abbiamo un numero eccezionale di sostenitori e averli al nostro ci darà una spinta superiore rispetto a quella che noi riusciamo a mettere sul rettangolo verde di gioco. Ma loro apprezzano l'impegno, la disponibilità, il sudore e la lotta: solo se metteremo in campo questi ingredienti avremo il loro assenso".



Concetti che ha ribadito in serata, nella prima intervista concessa a Roma Tv: "A Trigoria ho trovato una situazione molto migliorata, è stata brava la società a stare al passo con i tempi. Qui non si possono fare cose banali. Sono felice: ero emozionato. Ho trovato una squadra attenta, non poteva non essere così. Hanno fatto un allenamento con un'intensità importante e ho avuto segnali positivi. Ora serve subito portare a casa i risultati, nel calcio è una questione di testa. Non esiste un problema fisico, non voglio sentir parlare dell'alibi della condizione fisica".