Roma, Spalletti: "Sarà un derby ad armi pari"

Il derby, naturalmente, dà motivazioni extra che possono cancellare le difficoltà, come quelle che sta attraversando la Lazio: "Il momento non conta assolutamente niente, anzi quando uno si trova in difficoltà quella è la partita che permette di azzerare tutto in

un attimo, per cui è di vantaggio per chi avesse il momento di difficoltà".



Nella lunga intervista Spalletti ha anche analizzato il momento della Roma e l'andamento dei singoli giocatori. Grandi elogi soprattutto per Nainggolan e Perotti, un incoraggiamento a Edin Dzeko e una frase importante su Rüdiger. Il difensore tedesco viene definito come un futuro campione, "potenzialmente può diventare più forte di Koulibaly".



Su Nainggolan non si misurano i complimenti: nel "ninja" Spalletti ha trovato l'elemento chiave del suo 4-2-3-1, l'uomo in grado di agire da trequartista alla maniera in cui vuole l'allenatore toscano, come faceva ai tempi Perrotta: "Radja sa fare tutto, è difficile anche dargli un ruolo perché in quel modo lo limiti. Sa interpretare le varie fasi e ha estro, è ovunque. Per caratteristiche lui è quello secondo me migliore per fare il trequartista".



Perotti invece sta sorprendendo per la continuità nelle giocate di qualità, anche se fatica a trovare il gol: "Effettivamente può migliorare sotto l'aspetto della confidenza con la porta, ma è un aspetto che potrà aggiustare in futuro. Lui ha molta personalità". Su Dzeko: "Contro l'Inter ha cambiato la partita, lui ci può aiutare con le sue qualità fisiche. A partita iniziata, può dare delle nuove energie ai compagni. Ho allenato attaccanti come lui? Sì, Pampa Sosa e Janker. Edin è più veloce e tecnico, è un camion".



Spalletti infine si è detto sorpreso dell'exploit di Sarri a Napoli, "non credevo potesse essere subito così grande anche in un piazza come Napoli", e anche soddisfatto del momento del calcio italiano: "Non siamo in crisi. All'estero ti accorgi come siamo guardati a vista per quello che è la nostra cultura e mentalità calcistica. La tattica del calcio italiano è presa come modello da tutti".