Roma: Spalletti ritrova Dzeko

Un gol semplice, da centravanti vero. Ma che nel cuore di Dzeko è come se fosse stato il gol più importante della sua carriera perché è stata tanta la paura, in questi mesi, di non riuscirci più e ritrovarsi sperduto. Spaesato in una squadra che è partita per vincere lo scudetto e che, al contrario, si è ritrovata in una palude di difficoltà da dover decidere di mandare via Rudi Garcia e richiamare Luciano Spalletti. L'ultimo a vincere un trofeo sulla panchina della Roma. Una zampata così semplice che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a mezza Capitale. Società, tecnico, giocatori e tifosi aspettavano con ansia il suo ritorno al gol. Perché serve Dzeko in questa rimonta da Champions League. Servono le sue reti per arrivare terzi e staccare il biglietto dei playoff della massima competizione continentale e garantirsi gli introiti necessari per sopravvivere a certe vette. Così il bosniaco ha firmato il quarto centro stagionale, il secondo su azione dopo 5 mesi e mezzo: non accadeva dal 30 agosto, nel match contro la Juventus. Non un'avversaria qualsiasi.



E ora la Roma può correre e guardare al futuro con più ottimismo. Come non farlo, dopo aver centrato la quarta vittoria di fila e strappato per almeno due notti il gradino più basso del podio. Una vittoria, quella contro il Carpi, da dimenticare subito. Come sempre nel calcio. Mercoledì arriverà il Real Madrid per l'andata degli ottavi di Champions. Oltre ai gol di Dzeko, Spalletti avrà bisogno di recuperare (da Trigoria filtra ottimismo) sia Salah sia Manolas, usciti più che malconci dall'ultima gara di campionato. Inoltre, si lavora per recuperare De Rossi e cercare di affrontare la squadra di Zinedine Zidane con i giocatori migliori.