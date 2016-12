Roma, Spalletti: "Porto? Vale più di un preliminare"

Spalletti alza subito l'asticella dell'attenzione: "Sarà una partita fondamentale per la Roma e l'ambiente. Sarà una partita importantissima. Ci sono delle difficoltà oggettive dopo aver visto il nostro avversario che ha tradizione e qualità importanti nella squadra".



L'unico precedente tra i giallorossi e il Porto risale alla Coppa delle Coppe 1982, con i lusitani in grado di accedere ai quarti (2-0 e 0-0). Spalletti però conosce benissimo gli avversari: "A me è successo di giocarci in Champions con lo Zenit, nel loro stadio. Ti fanno trovare un ambiente molto caldo ma lo stesso sarà per loro quando al ritorno giocheranno a Roma", spiega ridendo a Roma Radio. "Dovremo mettere in pratica quello che dicevamo all'inizio, cioè di spingere sull'accelleratore sin da subito. Sento dire che non ci sono più le estati di una volta e questa è una di queste: dovremo farci trovare pronti".



"In queste competizioni qui, visti quali sarebbero stati i nostri avversari dell'urna sapevamo che avremmo trovato tutti avversari forti. Il City e il Porto hanno qualcosa in più degli altri ma noi dobbiamo essere pronti a giocare contro avversari di livello, la Roma è costruita per giocare contro avversari di livello: è una cosa normale".