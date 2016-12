Roma, Spalletti: "Più cattiveria per non sbagliare certi gol"

Il risultato premia la Fiorentina ma la prestazione della Roma ha lasciato comunque soddisfatto Luciano Spalletti . Che, oltretutto, può recriminare per il gol subito - chiaro fuorigioco di Kakinic - e per un rigore non concesso per fallo su Dzeko : "Abbiamo fatto una buona partita - ha detto il tecnico della Roma - tra due buonissime squadre: dovevamo essere più cattivi e sfruttare le occasioni avute. Il fallo su Dzeko? Ha preso una tranvata".

"Ci sono state tre o quattro situazioni importanti dove dovevamo fare gol - ha continuato Spalletti - poi abbiamo cominciato ad abbassarci troppo e la Fiorentina ci ha punito. Quello che rimane, nonostante il risultato, è la prestazione, che per quanto mi riguarda è buona. Ci portiamo a casa questa sconfitta, ma i giocatori si sono comportati da professionisti: nel calcio si può anche perdere, ci sono anche gli avversari. Le situazioni arbitrali? Quello su Dzeko è rigore, il bosniaco è in anticipo e si è preso una ‘tranvata’, come si dice dalle mie parti. Il gol della Fiorentina? Il mio portiere già nello spogliatoio mi ha detto che la posizione di Kalinic l’ha disturbato e si vede bene che il croato è in fuorigioco: Rizzoli mi ha detto che era troppo lontano dalla porta... Peccato perché per quello che abbiamo mostrato non meritavamo di perdere. Dzeko? Sta facendo molto bene, riusciremo a migliorare il suo score.”