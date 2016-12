Roma, Spalletti perde Perotti e Bruno Peres

Brutte notizie dall'infermeria per Luciano Spalletti che perde per due settimane Diego Perotti e Bruno Peres . L'argentino ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, mentre il brasiliano, infortunatosi alla vigilia della trasferta di Napoli, ha accusato lesione di primo grado agli adduttori della gamba destra. Entrambi salteranno le prossime quattro partite contro Austria Vienna, Palermo, Sassuolo ed Empoli.

Un pomeriggio per rovinare l'intera giornata di Luciano Spalletti, che ora dovrà correre ai ripari per l'infortunio di due titolari della sua Roma. Prima il comunicato sul difensore brasiliano ("Nella giornata odierna, Bruno Peres è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno messo in evidenza una lesione di primo grado del muscolo pettineo, nella loggia degli adduttori di destra"), poi a distanza di qualche ora quello che riferiva il problema muscolare del fantasista argentino ("il calciatore giallorosso Diego Perotti è stato sottoposto in data odierna a controlli strumentali, che hanno evidenziato una lesione mio/fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale di destra). Magra consolazione, il periodo abbastanza ristretto di stop, sebbene in un momento delicato della stagione, con una partita ogni tre giorni.