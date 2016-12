Roma, Spalletti: "Per recuperare il gap con la Juve servono giocatori più forti"

Luciano Spalletti soddisfatto a Premium Sport per la vittoria con il Napoli: "Meritata, anche se abbiamo raschiato il fondo del barile per trovare le forze. Per il secondo posto è difficile ma ci proviamo". Nel giorno dello scudetto juventino, normale chiedersi come colmare il gap: "Servono giocatori più forti, anche se la Roma è già messa bene. Totti? Fa sempre comodo se entra con la voglia di cambiare il match".