Roma, Spalletti: "Penultima di Totti all'Olimpico? Chiedete a Pallotta"

Penultima partita per Totti all'Olimpico? In conferenza stampa Luciano Spalletti risponde in inglese: "Girate la domanda a Pallotta. Lui conosce meglio la situazione - ha detto il tecnico alla vigilia di Roma-Napoli - Tra me e lui non c'è rivalità. Siamo tutti in discussione fino alla fine del campionato. Io sono felice se Francesco continuerà a fare la cosa che ama fare. Sarò al suo fianco nella ricerca del ruolo che deve avere il prossimo anno".

"Ho apprezzato tantissimo il suo messaggio. Un messaggio da capitano della squadra - ha proseguito Spalletti riferendosi al messaggio postato da Totti sul suo profilo social con cui invita la Roma a restare unita anche per battere il Napoli - Ieri ha svolto allenamento da solo perché, come in altre situazioni, posso avere un contatto diverso coi miei giocatori. Per un discorso 'solo' di famiglia posso spostare delle sedute. Per questo è venuto prima e ha fatto tutto quello che doveva fare con attenzione e disponibilità. Lui per noi è una risorsa, qualsiasi soluzione lo riguardi. Titolare? Per quanto riguarda la formazione la dico domani, perché è una partita troppo importante".



Sulla sfida con il Napoli: "Quando sono arrivato qui nessuno avrebbe immaginato di giocarsi questa partita ad armi pari. Questi ragazzi qui hanno fatto dei risultati straordinari e spesso non lo abbiamo sottolineato. Hanno pedalato forte mettendosi subito a disposizione. Non avessi creduto in questo non sarei venuto ad allenare la Roma. Poi loro me l'han fatto vedere di volta in volta che sono forti". Il merito va anche a Edin Dzeko: "Un gran calciatore da Roma. Un giocatore che forse non ho sostenuto abbastanza, anche se non ha bisogno del mio sostegno. Nell'allenamento ha sempre fatto il suo dovere. Se la Roma avesse avuto Higuain dove sarebbe? E' stato straordinario, ma sono contento dell'apporto che Dzeko ha dato alla squadra per arrivare a questo punto".