Roma, Spalletti: "Paredes può essere utile per fare mercato"

Al termine dell'amichevole vinta per 4-0 contro l'Unicusano Fondi grazie a un poker di Dzeko , Spalletti si complimenta con il bosniaco: "Sta partendo con il piede giusto. Le sue qualità sono indubbie, bisogna che le completi con una caparbietà e una continuità. Deve proseguire così". Per quanto riguarda il mercato, potrebbe essere ceduto Paredes : "Secondo noi è forte e vogliamo usarlo, ma spesso i giocatori forti servono per fare mercato".

Il tecnico giallorosso, dunque, apre alla possibile cessione del centrocampista: "Spesso i giocatori forti servono per fare mercato, è successo anche con Higuain. Per me Paredes è un buon giocatore e per me rimane alla Roma. Gerson? Mi sta piacendo molto. E' uno di quelli 'chiacchierati' perché ripreso spesso da me. Lui deve inserirsi nel nostro calcio".



Si avvicinano i playoff di Champions contro il Porto: "Dobbiamo essere al massimo per disputare queste 4 partite e per farlo dobbiamo avere giocatori e cambi importanti come quelli che giocano, stimolati e che abbiano la voglia di determinare lo spazio concesso".