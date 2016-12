Roma, Spalletti: "Napoli senza Milik? Non cambia nulla"

L'infortunio di Milik, con ogni probabilità, darà maggiore spazio a Gabbiadini, di cui Spalletti non si fida: "Ha sempre fatto rispettare le attese, ha sempre segnato gol, con lui la squadra gioca con la stessa fiducia" spiega il tecnico della Roma, che attualmente si trova al terzo posto a un punto dal Napoli: "E' una partita importante, non uno snodo cruciale della stagione, soprattutto per quanto riguarda l’entusiasmo che darebbe una vittoria all’ambiente. Queste due città vivono per questo e l’incidenza del tifo sulla squadra si sente. Dobbiamo farci trovare pronti. Come sistemare il poco equilibrio tra la grande resa dell’attacco e quella più deficitaria della difesa? Dobbiamo trovare questo equilibrio, ma in quello che è successo c’è anche un po’ di casualità: è vero, però, che nella fase difensiva dobbiamo migliorare, perché abbiamo lasciato già alcuni punti per strada".



Si continua a parlare del futuro di Totti, sempre al centro dell'attenzione quando si parla di Roma: "Come lo vedo quando smetterà di giocare? Per il momento lo vedo calciatore, ora deve fare bene questo. A mettere le mani avanti si torna a fare quei giochini che gli tolgono forza. Ama fare questo, vuole ancora il contatto con lo spogliatoio e con l’erba. Se proviamo ad accorciargli questa propensione, lui ci si attacca di più. Poi, non so se riuscirà in futuro a sentirsi in un ruolo o in un altro, deve deciderlo lui, ma qualsiasi cosa faccia, la dovrà fare con la stessa qualità con la quale ha fatto il calciatore. La Roma ha bisogno di vincere".