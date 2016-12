Roma, Spalletti mastica amaro: "Serve più personalità"

Il pari sofferto con il Viktoria Plzen ha lasciato l'amaro in bocca a Luciano Spalletti . " Bisogna fare di più e meglio , eravamo passati anche in vantaggio... - ha spiegato alla fine del match -. Abbiamo preso un gol evitabilissimo. Bisogna avere più tranquillità e personalità nel gestire le situazioni ". "Chi gioca meno deve sfruttare le occasioni - ha aggiunto -. Scuso soltanto Gerson, che era alla prima gara ".

"Le partite sono queste e su questi campi se non sei bravo a prendere in mano le situazioni loro si buttano al di là dell’ostacolo con anima e corpo", ha proseguito, analizzando la partita. "Noi dovevamo essere padroni della metà campo, se avessimo avuto il coraggio e la tranquillità - ha continuato -. Abbiamo gestito male palloni che erano facilissimi. Sembra non credere nelle proprie qualità fino in fondo. Dovevamo gestire di più la partita". Quanto alle seconde linee scese in campo, Spalletti ha le idee chiare: "Ultimatum? Secondo me sono rimandati alla prossima. Dobbiamo fare di più, sopratutto chi gioca di meno deve avere voglia e intensità". "Gerson? Ha fatto tutto sommato una buona gara, essendo la prima è quello che è scusato un po' di più", ha concluso il tecnico giallorosso.