Roma: Spalletti lancia la sfida alla Juve e rilancia Iturbe

Trigoria tornerà a ripopolarsi solo mercoledì quando cominceranno a tornare i primi giocatori impegnati in nazionale, ma intanto per Luciano Spalletti è tempo di bilanci. "Abbiamo lavorato in maniera seria, e ci sono partite che non dobbiamo dimenticare come quelle con il Porto ". Poi sul duello scudetto con la Juve : "E' una squadra forte. Riuscire a tenerle il passo non sarà facile, ma la Roma ci proverà con tutte le forze".

C'è fame di vittorie e il tecnico della Roma non si nasconde: "Abbiamo la necessità di fare cose importanti e organizzare una società importantissima". L'allenatore toscano fa chiarezza anche sul mercato di gennaio, quando Salah partirà per la Coppa d'Africa: "Abbiamo già in casa i sostituti, finora abbiamo usato poco giocatori come El Shaarawy e Iturbe che io voglio usare e non ci sarà migliore occasione. Quest'anno ho deciso di puntare fin da subito su Edin Dzeko, una mia forzatura che ci ha permesso di avere soluzioni in più, e secondo me, ci completa di più. Però, ora che andrà via Salah siamo nelle condizioni di avere in casa la soluzione per sostituirlo".