17 agosto 2016 23:44 Roma, Spalletti: "La squadra mi è piaciuta tantissimo" "Penalizzati dallʼespulsione, ma abbiamo dimostrato di essere forti"

La Roma ha pareggiato 1-1 in casa del Porto nell'andata del playoff Champions. Un buon risultato da difendere nel ritorno all'Olimpico: "In generale sono soddisfatto - ha dichiarato Spalletti a fine partita -, la squadra mi è piaciuta per atteggiamento e volontà". L'espulsione ha cambiato il match: "Abbiamo sempre tentato di fare la partita. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a mantenere un risultato positivo".

"Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, era la prima gara ufficiale ma è stato un piacere vederli in campo. Sapevo di avere una squadra forte e questa partita me l’ha confermato. Dopo essere passati in vantaggio abbiamo perso troppe palle forzando alcune situazioni, dovevamo gestirle meglio. La squadra però ha lottato, ha creato e nel complesso mi è piaciuta moltissimo. Nel primo tempo abbiamo sempre cercato di fare la partita e loro anche dopo lo svantaggio non si sono scoperti e non hanno concesso spazi. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, poi loro davanti sono una squadra forte, hanno degli esterni e dei trequartisti molto bravi.



La gara di Dzeko? Edin ha fatto una grandissima partita, forse poteva fare meglio nell’occasione all’inizio quando avrebbe potuto anche prendersi il rigore ma ha fatto bene così. Ha aiutato i compagni, pressando tantissimo il loro centrocampista, io sono dalla sua parte. Bisogna migliorare dal punto di vista fisico? Probabilmente vedendola da fuori sembra che dobbiamo migliorare fisicamente, invece abbiamo perso palloni che una squadra esperta come la nostra non deve perdere anche perchè poi questa cosa crea difficoltà a livello fisico e mentale. L’espulsione di Vermaelen? Lui ha grande esperienza ma è il primo cartellino che non deve prendere perché sul secondo doveva rischiare qualcosa. Abbiamo preso dei cartellini che ci hanno creato delle difficoltà e che potevamo evitare"

NAINGGOLAN: "ABBIAMO CORSO TANTISSIMO"Nel corso del programma “Premium Champions”, il centrocampista della Roma Radja Nainggolan dichiara: “Abbiamo fatto quasi un’ora di gioco in dieci e questo ci è costato tante energie. Abbiamo lottato, abbiamo sofferto nella ripresa ma il primo tempo potevamo chiuderlo anche avanti di 3-4 gol. Questo è il calcio. Siamo stati bravi a mantenere il risultato positivo, abbiamo corso tantissimo e adesso tocca a noi chiuderla in casa. La prima gara della stagione è difficile, poi in dieci ancora di più. Ora dobbiamo accumulare minuti e crescere di condizione anche perché non si può essere al 100% all’inizio dell’anno. Adesso ci concentriamo per l’esordio in campionato e poi per il ritorno col Porto. Siamo una squadra che vuole vincere tutte le partite.”