Roma, Spalletti: "Juve più forte? Nessuna scusa, puntiamo al massimo"

Il tecnico, in chiusura di una conferenza stampa durata oltre un'ora, si accende sulla questione riguardante Totti, che ha rinnovato il contratto di un anno con la Roma: "E' il campionato che decide se deve smettere, come per il mio contratto. Pallotta può dire o scrivere quello che vuole. Il mio pensiero è che a decidere sarà il suo comportamento dentro le partite. Il risultato dell'anno scorso dimostra che l'ho gestito nella maniera corretta, ora si vedra' quest'anno come fare, sempre tenendo in considerazione la Roma e i risultati della Roma. La verita' e' che Totti deve giocare se si merita di giocare, punto. Io non ho niente contro nessuno, e a lui non regalero' niente, cosi' come e' sicuro che non gli togliero' niente. Per me comunque non smette quest'anno. Siete voi (riferito ai giornalisti, ndr) che volete farlo smettere. Si è scorretti nel dire a prescindere che Totti debba smettere. Quello che gli state preparando non è corretto, vi state preparando a fargli fare il tour degli stadi. Se scende in campo sapendo che è l'ultima, non gioca con la testa giusta. Per me lui ha la possibilità di giocare un altro campionato. Se fa quello che ha fatto, non c'è nessuna preclusione".



La Juve con gli acquisti di Dani Alves e Pjanic ha fatto un ulteriore salto di qualità, ma Spalletti vuole alibi: "Miralem è un giocatore importante, la Juve è stata brava a prenderlo. Può fare più cose. Il gap con la Juve? Il nostro obiettivo è di confrontarci ad armi pari con tutte le squadre della Serie A, dobbiamo puntare al massimo senza scuse. Dobbiamo tentare di dare battaglia a tutte di volta in volta. Abbiamo un avversario (la Juve, ndr) con molte fiches e molto forte. Dobbiamo trovare le soluzioni per sopperire a questo".



Il contratto del tecnico è in scadenza nel 2017, ma l'allenatore della Roma sottolinea come questo aspetto non sia un problema: "Può essere l'ultimo anno come il primo. Sono un allenatore a scadenza per quello che è la firma del contratto. Se sarà davvero il mio ultimo anno lo dirà questa stagione, in base a come lavorerò. Io non voglio stare comodo, voglio sentirmi acceso. Voglio che i giocatori sappiano che io mi gioco la prossima stagione. Io voglio rimanere nella Roma, voglio giocarmi bene la stagione".



Il pieno recupero di Strootman diventa fondamentale dopo l'addio di Pjanic: "Ci vogliono tanti leader, tanti grandi calciatori. Strootman è già uno di questi, ma ce ne vogliono altri. Non carichiamolo troppo. Saprà gestire tutto, però il ragazzo per quello che ha passato ha bisogno di un periodo di partite in cui non sarà al massimo delle sue qualità individuali. Lui ha bisogno di giocare un pochino. Quanto successo l'anno scorso non è sufficiente. Gli allenamenti lo riportano ad avere un equilibrio di condizioni. Strootman è uno forte, molto forte".



Per quanto riguarda il mercato, in difesa è pronto ad arrivare Juan Jesus e interessa Nacho: "E' un giocatore di prima qualità e noi stiamo cercando di fare mercato cercando giocatori di prima qualità. Stiamo lavorando forte per portare il meglio, compatibilmente con quanto il club può permettersi. Nacho? Sono giocatori monitorati da Walter Sabatini. Abbiamo bisogno minimo di due difensori. Centrali ma non solo, servono giocatori duttili. Dzeko? Ora posso guardarlo e valutarlo. L'ho aiutato più di tutti nella scorsa stagione. E' importante che lui abbia intenzione di far parte della nostra squadra la prossima stagione. Se ha questa intenzione è lui il centravanti della Roma".