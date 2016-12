Roma, Spalletti in esclusiva: "Voglio che l'impossibile diventi possibile"

La Roma delle sette vittorie di fila in campionato sogna di ribaltare il pronostico al Bernabeu, Luciano Spalletti ci crede: "Ai miei ragazzi chiedo sempre l'impossibile e sanno già che regalo voglio per i 57 anni..." le parole in esclusiva a Premium Sport. In Champions giocherà Dzeko: "Con il Real Madrid sarà partita da numeri nove. Abbiamo un paio di defezioni, ma la rosa ha dimostrato di potervi sopperire".

Su Dzeko e Pallotta : "Sarà partita da vero nueve, siccome loro saranno attenti allora dovremo noi forzare il gioco con un calciatore in grado di sfondare. So che il presidente si aspetta tre gol: è una bella persona, è un positivo e porta entusiasmo. Quando uno ha carisma ed è distante non riesce a trasmetterlo, se è a contatto col gruppo riesci a beneficiarne".

Spalletti ha presentato così l'ottavo di ritorno di Champions League, si parte dallo 0-2 madridista dell'Olimpico: "Io sono solito chiedere ai miei l'impossibile, dalle loro facce so che si aspettano che gli chiederò di più quindi l' impresa può diventare possibile. Avremo un paio di assenze che ci complicano le cose ma c'è chi ha già dimostrato di non essere semplice riserva".

LA CONFERENZA STAMPA

Che lavoro sta facendo Zidane?

Mi sembra abbia trasferito le sue idee alla squadra, da giocatore ha fatto vedere di essere un top in tutto: ora dovrà farlo capire anche ai giocatori. Conosce già molte cose, cosa che io non ho potuto fare

Ci sarà da aspettarsi una Roma sfrontata?

Il tentativo lo faremo, lasciare il pallino al Real sarebbe pericoloso, bisogna avere il coraggio di proporre le nostre intenzioni. Dovremo saper scegliere i momenti in cui affondare. L'andata è finita male ma l'interpretazione del match era stata buona, quel ricordo potrà tornarci utile

La rinascita di El Shaarawy

A Roma è stato contagiato dall'entusiasmo dell'ambiente. Ha voglia, volontà ed è venuto qui a mettersi in discussione perché nel periodo precedente non aveva reso in linea con le sue qualità. Ha fatto tutto da solo e gli faccio i complimenti

Cosa ruberebbe alla Roma di 8 anni fa?

Quella squadra giocava da tanto tempo insieme, veniva da anni di sostanza. Ma questa da 9 partite migliora continuamente

Sarà una partita offensiva? La spaventa Ronaldo?

Ronaldo ha grandissime qualità, si sa. Se entrano in campo e giocano di rimessa, noi dovremo forzare qualcosa. Certo all'andata meritavamo di più

Come sta Dzeko?

Sta facendo tutto in modo corretto, se è stato fuori è stata per una mia scelta tattica in funzione del tipo di squadra che volevo in campo. Ma credo che il Real giocherà più chiuso quindi uno come lui ci sarà utile: mi dimostri che può fare di più

Tanti tifosi pensano "Basta uscire con dignità"

Credo sia una posizione sbagliata, mandiamo altri messaggi alla squadra. Ho visto i ragazzi disponibili a chiedergli più dell'impossibile: se è così, si può fare. Poi vedremo come andrà la partita, chi pensa di giocare per perdere neanche lo tengo in considerazione

Il Real ha pensato a lei come allenatore negli scorsi anni

Carino sentire cose così ma rimaniamo sull'attualità, l'importante è tentare di fare questa impresa

Nel 2008 la sua Roma sconfisse il Real, ci ha pensato?

Sono situazioni diverse, certo quello è un piacevole ricordo. Il risultato dell'andata ci penalizza ma i giocatori non devono pensarci, non devono pensare di dover fare per forza 3 gol perché poi diventa difficile mentalmente. Iniziamo a farne uno e poi cambia tutto