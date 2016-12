Roma, Spalletti: "Ho avuto le risposte che volevo"

"La mia Roma è costantemente in crescita - ha continuato Spalletti a fine partita - e non so se sarebbe un bene toccare gli equilibrii sul mercato. Se capiterà un'opportunità la studieremo, ma per il momento non ci manca nulla a livello assoluto in rosa. Il gruppo è bellissimo". Il campionato ora recita Milan e Juventus: "Dovremo farci trovare in condizione e avremo tempo per recuperare. Il Milan non è facile da affrontare, ma anche noi stiamo facendo qualcosa di buono. Sarà una bella partita".



Qualche grattacapo di formazione c'è per Spalletti: "Non ho tanta scelta in difesa. Ho la possibilità di far riposare qualcuno e di scegliere e questo stimola i giocatori in settimana. Vermaelen ha fatto molto bene. El Shaarawy è stato penalizzato dal campo, ma se la gioca con gli altri per lunedì. Stiamo crescendo e sono contento di quello che vedo".