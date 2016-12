Roma, Spalletti: "Florenzi insostituibile e stasera basta che non vince la Juve"

Gara insidiosissima quella contro l'Empoli per il tecnico giallorosso che sulla sua ex squadra ha le idee chiare: "Sono stati sfortunati nelle ultime gare. E' un avversario difficile, i calciatori ci mettono sempre qualcosa in più e i nuovi si giocano la permanenza. Martusciello per me è il miglior allenatore che potevano avere, collega fortissimo, l'ho conosciuto anche da giocatore. Testa solida. C'è sempre stato". Per questo e soprattutto per Alessandro Florenzi, il grande assente, Spalletti chiede ai calciatori di dare qualcosa in più.



Fuori per almeno 100 giorni il centrocampista della Nazionale, per l'allenatore toscano ci sono due buone notizie. Sono tornati a disposizione Bruno Peres e Perotti. In difesa non è escluso l'impiego dal primo minuto di Rüdiger, ma Spalletti spiega "il problema sarà la tenuta atletica per i novanta minuti". Una vigilia in cui ci sarà spazio per vedere il big match di questa giornata la sfida tra Juventus e Napoli. E il tecnico non ha dubbi: "Se pareggiano o vince il Napoli va bene. Gli allenatori sono tutti e due molto bravi. Allegri nella gestione dell'equilibrio, Sarri nel lavoro quotidiano in campo. Mi piacciono e cenerei volentieri con entrambi". Poi c'è anche spazio per l'appello ai tifosi: "Tornate allo stadio". E un messaggio chiaro a chi gestisce l'ordine pubblico all'Olimpico: "Non rimettete le barriere in curva Sud. Non fate lo sforzo dopo che le avrete levate per il test match di rugby tra Italia e Nuova Zelanda. E' sbagliata la catalogazione tra bravi e cattivi. Proviamo a dargli fiducia, sono convinto che i nostri sostenitori sapranno sfruttarla".