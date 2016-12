Roma, Spalletti: "Fazio ko, in difesa gioca De Rossi"

Un'altra defezione nel reparto arretrato per la Roma . Spalletti perde infatti anche Fazio, alle prese con un trauma al polpaccio destro. In difesa giocherà De Rossi. "Sono importanti i ragazzi a disposizione, non gli assenti: siamo in grado di schierare un undici di tutto rispetto - ha detto il tecnico alla vigilia della trasferta di Europa League a Vienna - Negli ultimi tempi siamo cresciuti come gruppo. I calciatori non accettano di non vincere.

"La gara precedente ci ha insegnato molte cose, dobbiamo ricordarci gli errori fatti per far sì che non ricapitino - ha proseguito Spalletti - Noi giochiamo sempre per vincere, se il tecnico avversario si accontenta del pareggio, noi no. Le nostre intenzioni sono queste". L'infermeria della Roma è pienissima: "Palmieri ha una piccola lesione al polpaccio sinistro, mentre Manolas tornerà a Trigoria venerdì e si allenerà in maniera individuale da lunedì. Seck rientrerà in gruppo venerdì o sabato. Totti ha un risentimento al flessore, da rivalutare la prossima settimana. Poi c'è Fazio. "De Rossi è ovvio che potrei pensare di farlo giocare nel reparto difensivo percé è una qualità che lui ha. Ma siamo a posto e lui lo sa fare. I difensori sono contati per cui non si possono sbagliare, degli attaccanti ne ho uno in più quindi non dico chi sarà il titolare o la riserva. Strootman di sicuro giocherà dall'inizio, in un club come il nostro la sua presenza è fondamentale".