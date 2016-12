Roma, Spalletti: "E' un problema mentale"

Spalletti fa i complimenti alla Sampdoria. "La Samp fa girare molto bene la palla e ha dei grandi giocatori tra le linee, noi dovevamo essere più corti con il centrocampo - ha spiegato -. Dobbiamo essere più tranquilli, può capitare un episodio sfortunato come quello dell'autogol ma bisogna continuare a giocare la partita. Ci prendiamo questi tre punti e ce li portiamo a casa. La classifica non la guardiamo ma può dare fiducia".



Nota dolente il solito Dzeko. "Fino a che si continua a chiedere di lui vuol dire che sta avendo delle difficoltà - le parole di Spalletti -. Lui è abituato a ricevere la palla addosso e noi lo abbiamo servito bene a volte, mentre in altre occasioni abbiamo lanciato lungo un po' a casaccio. E' stato anche sfortunato. E' un ragazzo che non è tranquillo ma ha molte capacità e dobbiamo cercare di sfruttarle".



Complimenti, invece, per Florenzi. "Oggi ci ha dato una mano importante, sa interpretare alla grandissima molti ruoli ma se ne cambia tanti vuol dire che va a tappare ruoli che non sono stati interpretati bene dagli altri. Ha anche segnato, più di così non so cosa possa fare".