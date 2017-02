Roma, Spalletti e Totti in coro: "Il rigore c'era"

"Abbiamo vinto contro una squadra non da Serie B, ben messa in campo e che ha giocato a viso aperto - ha proseguito il Pupone -. Ora i due derby, speriamo di arrivare in finale, cercheremo di fare il nostro dovere". "Il futuro? Mi godo questi ultimi tre mesi, poi tireremo le somme. Ora non è tempo di pensarci", ha aggiunto.



Più articolato il pensiero di Spalletti, che si è soffermato sull'analisi del match: "Quando si giocano gare contro avversari così le partite vanno sempre in questo modo. In allenamento il refrain era 'Guardate che hanno fatto fuori due squadre di Serie A'". "Il primo tempo, un po' per la loro predisposizione, ci hanno messo in difficoltà - ha continuato il tecnico -. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa in avanti". Poi una battuta sul Totti: "Quando lui gioca le partite sia in allenamento, sia quando gioca con suo figlio o sia quando si gioca la qualificazione lui cerca sempre il colpo del ko, quella giocata che tutti non vedono. Quando gioca lui il pallone gli va dato. Più palloni gli passano dai piedi riceviamo gli interessi". Infine su Perotti, uscito dal campo per un infortunio e Salah: "Diego ha sentito il muscolo tirare. Andranno fatti gli accertamenti ma per la prossima partita non ci sarà. Secondo me Salah torna stanco sicuramente. Poi è un ragazzo buono, sensibile che vuole bene ai compagni e alla maglia che indossa. Son convinto che la reazione sarà quella giusta".