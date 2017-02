Roma, Spalletti: "Squadra matura, Radja troppo buono"

"Non dovevamo fargli prendere coraggio - spiega Spalletti - perché poi il pubblico partecipa e loro hanno una squadra che gioca bene. Paredes forse tiene un po' troppo la palla. Io non gli ho dato una mano perché non l'ho fatto giocare moltissimo però lui si deve convincere di essere un giocatore da grande squadra e ha la possibilità di fare queste verticalizzazioni improvvise e queste pallettine morbide dove poi ci si trova lo sbocco".



Il tecnico commenta anche il siparietto con un tifoso a insultarlo dalla tribunale e lui a fissarlo impassibile: "Io non disturbo nessuno, guardo la partita lì buono. Mi sono messo a disposizione, se devi insultarmi fallo bene davanti a me. Ho cercato di agevolare la sua voglia e mi sono messo a disposizione".



E dopo avere scherzato il tecnico parla così di Nainggolan: "Secondo me è fortissimo, ce ne sono molti nel nostro campionato e anche in Europa ma lui è di quel livello li, è un top player. Se continua a stare così fisicamente e mentalmente ci può dare una grossa mano. Il caso lo si è voluto creare, lui tiene a stare alla Roma e l'ha sempre detto e per questo non andrebbe in un'altra squadra, è un giocatore troppo bravo e troppo buono, loro devono sapere che sono campioni che vivono una sorta di Grande Fratello e dal quel punto di vista si può essere più maturi".



Porta che fuori casa è tornata blindata dopo il rovescio di Marassi: "Mettere come centrali Rüdiger, Fazio e Manolas ci ha agevolato e la differenza la fanno le loro qualità non la faccio io poi abbiamo anche altri giocatori forti fuori che ci daranno una mano. Salah mi sembra sia tornato in forma e con la testa giusta Si è un ottimo rientro perché i giocatori già lo conoscevano ma ha fatto subito vedere le sue qualità e sono qualità che vorrebbero avere tutte le squadre e noi ora che l'abbiamo ritrovate ce le teniamo strette".



Poi c'è anche il tempo di pensare al prossimo avversario in Europa League, il Villarreal: "Loro sono una buona squadra, mi aspetto una partita difficile su un campo difficilissimo, per questo era importante per noi uscire bene da qui facendo la partita matura perchè ci sono similitudini ambientali. Era importante fare il passo corretto e ora faremo quello successivo".