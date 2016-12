Roma, Spalletti: "Atalanta ostacolo duro, serve giocare da Juve"

Luciano Spalletti a Bergamo vuole una Roma cattiva, brava a sfruttare gli episodi. Magari meno bella. Proprio come la Juventus . "Per raggiungerli dobbiamo essere come loro - spiega il tecnico - loro hanno più mestiere a portare a casa qualche risultato. Più bravura a cogliere l'attimo". Assente Totti. La certezza è il recupero di Manolas in difesa. Poi sull' Atalanta nessun dubbio: "Sono bravissimi, sarà una battaglia".

Spalletti riconosce il valore del lavoro di Gasperini: “L’Atalanta è la rivelazione del campionato, una delle migliori squadre, perchè è così nei numeri. Lo fanno vedere, esprimono un buon gioco. E hanno meritato tutte le vittorie. Noi siamo pronti a combattere. Loro sono bravi sotto l'aspetto della battaglia danno sempre il massimo. Vincono i duelli individuali. Dovremo combattere respiro dopo respiro e in questo siamo migliorati".



Spalletti fa anche il punto sugli infortunati e annuncia i rientri di Manolas ed Emerson Palmieri. Dopo la rifinitura il recupero di Paredes, mentre è costretto al alzare bandiera bianca Totti. Le buone notizie arrivano anche da Mario Rui pronto al debutto con la primavera, e da Vermaelen che sta recuperando dalla pubalgia.



Sulla lotta scudetto Spalletti ha le idee chiare: “Per mirare la Juve bisogna fare come fa la Juve. Bisogna capire quanto manca per essere al loro livello. Bisogna essere come loro. Loro hanno più mestiere a portare a casa qualche risultato. Più bravura a cogliere l'attimo. Non giocano un buonissimo calcio. Ma se loro avranno la squadra che gioca meglio davanti, miglioreranno la loro qualità. Noi dobbiamo consolidare. Noi abbiamo bisogno di vincere senza essere bellissimi”.



C’è anche il capitolo Bruno Peres che ha distrutto l'auto in un incidente mentre tornava all'alba a casa. Il tecnico conferma di avergli parlato, e racconta: "Era più arrabbiato e dispiaciuto lui di me, qualcosa da dirgli ce l'ho avuto. Abbiamo la responsabilità dell'immagine della Roma. Si è fatto beccato in un momento sbagliato".