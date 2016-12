Roma, Spalletti: "A volte perdiamo la testa. Dzeko? È demotivato"

Non è contento e non può esserlo Luciano Spalletti , dopo il pareggio della sua Roma per 3-3 con l'Atalanta. Ai microfoni di Premium Sport il tecnico giallorosso ha evidenziato i problemi della squadra: "Abbiamo perso equilibrio, non siamo sul pezzo . A volte perdiamo anche la testa ". Non punta il dito contro Dzeko : "Soffre il paragone con Totti, è demotivato, ma certamente può fare meglio".

Spalletti legge così il match pareggiato: "Abbiamo perso l’equilibrio, ci sono stati continui ribaltamenti di fronte. Non riusciamo a rimanere applicati, in alcuni momenti perdiamo la testa, non andiamo a prendere le posizioni giuste in maniera preventiva: mentre gli altri sanno che giocano contro di noi e alla prima occasione sanno che è quella che devo sfruttare, perché potrebbero non essercene altre. Questo è l’atteggiamento giusto".



Spinoso l'argomento di Dzeko: "Soffre del paragone con Totti, dualismo che fa la piazza: tutti vogliono Totti e di conseguenza Dzeko non devo giocare. Totti è un grandissimo, Dzeko anche, questo è il messaggio che deve passare. Il dualismo lo demotiva un pochino e certamente può fare meglio di quello che ha fatto oggi. Abbiamo vinto 9 partite giocando anche senza Totti, quindi va bene così. Va bene anche che Totti entra e fa un assist oppure un gol: io metto in campo la squadra per vincere, ogni volta, non faccio una questione di quello o quell’altro giocatore".