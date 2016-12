Roma, Spalletti: "Dzeko merita fiducia. Non capisco le critiche di Zeman"

Contro il Frosinone la Roma non ha scelte, servono tre punti e Luciano Spalletti lo sa: "E' come una finale. Do fiducia a Dzeko . Per Florenzi è dura ". Poi attacco a Zeman che ha criticato la gestione di Totti: "Al telefono mi ha detto cose diverse rispetto a quelle pubbliche, rabbrividisco ". Su Zukanovic: "Buon acquisto, seguiamo ancora Perotti . Doumbia lo vedo lontano da Roma".

LA CONFERENZA

I giocatori sono un po' spaventati, a volte non tentano la giocata per paura. Come si risolve?

Bisogna azzardare qualcosa in più, quando abbiamo palla se la ridai al portiere è più difficile sviluppare gioco... Contro la Juve questo atteggiamento si è visto troppo: loro hanno portato palla avanti, noi spesso all'indietro. L'abbiamo fatto vedere ai giocatori dopo la partita, ora siamo al di sotto delle nostre qualità. La squadra lo sa, e deve migliorare: io compreso

Ha notato differenze a livello mentale tra Verona e Juventus: lontano dall'Olimpico i giocatori sono più liberi? Ci spiega la situazione Doumbia?

Non ci sono differenze tra giocare in casa o fuori, eventualmente le difficoltà arrivano dalla grande passione che gira attorno alla Roma. Doumbia lo conosco, in Russia mi ha anche segnato: ha qualche difficoltà a giocare con la squadra, mi sembra che il suo destino ormai sia lontano da qui. Cercare di recuperarlo creerebbe qualche dubbio in più, ci servono certezze. L'attaccante ce l'abbiamo, è Dzeko: si sbloccherà se gli diamo un po' di fiducia

Che ambiente ha trovato a Roma?

E' un ambiente bellissimo con difficoltà, non voglio fare confronti con quello che dissero Zeman e Capello. Ci sono difficoltà dettate dal troppo amore, qui ogni tanto arriva un treno che non si ferma e bisogna essere bravi a scansarsi

Soddisfatto dello staff medico, di Norman e Lippie?

Sono soddisfatto, poi va tutto rapportato al lavoro di allenamento sul campo. Li ho trovati disponibili e ci siamo confrontati, gli ho detto cosa si potrebbe fare di nuovo. Sono due persone brave, organizzate ma poi il lavoro da sviluppare lo decido io

Zukanovic l'aveva chiesto lei? E Perotti arriverà?

Gervinho voleva andarsene, El Shaarawy voleva venire. A me interessa chi vuole stare qui, gliel'ho detto a Gervinho: vai a guadagnare di più, qui ti alleneresti male... Perotti continuiamo a seguirlo. Zukanovic ci serve per fare risultati subito, in un reparto che aveva bisogno. Sabatini è stato bravo a inserirsi nel momento giusto, l'ho avallato perché lo conosco e me ne hanno parlato bene. E' un acquisto di gennaio, a bocce ferme e dovendo lottare per il titolo, è un altro discorso. Ma è bravo, fisico, non velocissimo ma sa stare in campo

L'involuzione di Salah

L'infortunio lo ha penalizzato ma non ha ancora brillantezza. Deve puntare l'uomo, sta al giocatore capire dove posizionarsi in campo e le situazioni della partita. Salah non ha ancora ritrovato lo spunto

Da quando è tornato, Zeman ha già parlato due volte: Totti si infreddolisce in panchina e l'ambiente è sempre uguale. Cosa ne pensa?

Rabbrividisco perché ho parlato con Zeman due minuti prima di quelle dichiarazioni e mi ha detto tutt'altro. Sulla gestione di Totti poteva dirmelo direttamente. Rientra nella gestione non del singolo ma di tutto il gruppo. Per noi il Frosinone è come la finale importantissima, se i giocatori non la interpretano così, sbagliano. La gestione va in funzione della partita, gioca chi mi dà più garanzia per il risultato della Roma. Abbiamo bisogno di corsa, forza, sacrificio e da subito.

Che passi in avanti si aspetta contro il Frosinone?

Abbiamo corretto qualche aspetto, dobbiamo migliorarne altri. Dobbiamo avere ordine come contro la Juve ma ripartire meglio per far più male agli avversari

Senza Maicon e Florenzi, a destra giocherà Torosidis?

Abbiamo un po' di soluzioni ma mi sembra la più probabile. Però valutiamo prima Maicon

Le condizioni di Iago Falque, Maicon e Florenzi?

Iago aveva un problema al tendine rotuleo, ha spinto per dimostrarmi quanto vale ma forse ha peggiorato l'infortunio. Maicon ha difficoltà e va gestito in base a come si sente: valutiamo. Florenzi difficile sia della partita: ha preso una legnata con la Juve, per quello poi si è lamentato a fine partita... anche se io non vorrei lo facesse mai. Ha tanto dolore, non c'è frattura ma è un danno per noi

Bisogna capire se ha 90 minuti nelle gambe o aspettare ancora qualche allenamento. E' un po' che non gioca, più facile che entri a partita in corso. Ha qualità importanti: corsa, tecnica e sente la porta. Si adatta a fare il terzo offensivo ma può fare anche la fascia