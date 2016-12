Roma, Spalletti: "Dzeko è ko, niente Sassuolo"

Spalletti fa i complimenti al collega Di Francesco e al Sassuolo. "E' uno di quelli che ha fatto diventare più bello il nostro calcio. Il Sassuolo insieme alla Fiorentina e al Napoli hanno dato un contributo importante per alzare l'asticella del nostro calcio - ha detto in conferenza stampa -. E' sotto gli occhi di tutti il Sassuolo con che squadre ha vinto. Devo fargli i complimenti e domani sicuramente glieli farò".



Il tecnico giallorosso rivela un giochino sottoposto ai suoi giocatori, ai quali chiede di smettere con le lamentele. "L'ho provato, ho lasciato un biglietto a tutti i calciatori e scrivermi la formazione. Tutti hanno usato giocatori diversi, ma 11. Ora farò come hanno detto loro, non voglio lamentele. Se loro ne avessero scritti 18, ne avrei fatti giocare di più. Ora zitti e pedalare, perché se fossero stati nel mio ruolo ne avrebbero schierati solo 11 e non potrebbero lamentarsi per queste situazioni. Uno esce e brontola, l'altro ha il visuccio perché sta in panchina. Ho chiesto loro di fare come stessero al mio posto, e non hanno trovato una soluzione. Bisogna saper interpretare moduli e giocatori: io posso scegliere 11 giocatori soltanto".



Sul momento no di Dzeko. "Dzeko è arrabbiato perché non riesce a far gol. Non è tranquillo. Mi ero confrontato con i medici e si era parlato che aveva ricevuto questa botta. Se tu sai qualcosa di più preciso dimmelo. Le sentinelle sono scomparse. C'è un topino nel mio ufficio che suggerisce le cose a qualcuno. Ma ci sta che prima o poi lo prendo".



Digne e Torosidis sono ko, Manolas è squalificato. E anche Maicon non sta bene. "Ha i suoi problemi che vanno gestiti, può venir fuori un peggioramento".



Sull'arrivo di Perotti. "Fa parte della squadra, è un giocatore che può dare un contributo, sa fare più ruoli offensivi e mi fa piacere averlo a disposizione".



Il giovane Sadiq è in rampa di lancio. "In mancanza di Totti e Dzeko dobbiamo andare a creare qualcosa di diverso. Abbiamo Sadiq. E' un ragazzo interessante. Ha le caratteristiche della prima punta. Non ha molta tecnica ma lavora bene dietro la linea della difensore. Quando lo metti nella situazione reale trova sempre la soluzione giusta. Ha personalità".



Sulla lista Uefa. "C'era solo una particolarità nella scelta, che però va a rimettersi a posto da sola col rientro di Strootman. Il reparto più fornito è il centrocampo e si ha la possibilità di gestire un'uscita".