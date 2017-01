Roma, Spalletti: "Dato seguito a quanto fatto in questo periodo"

Luciano Spalletti si gode il grande momento della Roma, che prosegue anche in Coppa Italia. "Abbiamo dato seguito a quello fatto in questo periodo. Stiamo abbastanza bene, ma secondo me non dobbiamo avere molto entusiasmo. La Sampdoria, nel primo tempo, ci ha pressato, ha fatto girare il pallone e ci ha messo in difficoltà", ha detto l'allenatore giallorosso. Su Nainggolan: "Ha bisogno di spazi. Se segue il suo istinto ha facilità".