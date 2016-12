Roma, Spalletti: "Col Porto gara cruciale, saremo pronti"

La Roma è pronta alla trasferta di Oporto per affrontare il playoff di Champions League . Obiettivo qualificarsi al tabellone principale: "Il Porto ha giocatori importanti, ma questa doppia sfida è cruciale per noi - ha commentato Luciano Spalletti -. E' una gara fondamentale, ma ci faremo trovare pronti". I giallorossi non sono teste di serie: "Dobbiamo essere convinti di poter battere chiunque. Abbiamo lavorato duro per prepararci bene".

"Chiaro che fossimo stati teste di serie sarebbe stato meglio - ha continuato il tecnico -, ma dobbiamo ragionare da squadra di alto livello e farci trovare pronti a prescindere dall'avversario. Giocheremo la prima partita in trasferta, in uno stadio caldo, ma poi toccherà a loro venire all'Olimpico dove noi avremo il supporto del nostro pubblico". Fondamentale la sfida al Do Dragao: "Dovremo accelerare subito e mettere in pratica tutto ciò su cui abbiamo duramente lavorato. Ci faremo trovare pronti perché incontrare le grandi per la Roma deve essere una normalità".