Roma, Spalletti cambia: si torna al 4-2-3-1

La prima novità sarà in difesa, dove Florenzi - salvo necessità - non farà più il terzino destro e verrà dunque spostato più avanti, nel ruolo di esterno nel trio alle spalle della punta. Oppure, in caso di 4-3-1-2 o 4-3-3, il giocatore potrebbe anche essere utilizzato come mezz'ala. In porta, per ora, è confermato Szczesny ma stanno salendo le quotazioni di De Sanctis, il cui rapporto con Spalletti è ottimo dai tempi di Udine.



A centrocampo, se verrà proposto il 4-2-3-1, il nuovo tecnico gradisce avere un regista affiancato da un mediano. Ecco perché Pjanic potrebbe abbassarsi davanti alla difesa e agire insieme a De Rossi o Nainggolan, anche se il bosniaco potrebbe essere schierato pure sulla trequarti. In attacco largo a Dzeko, con Totti riserva di lusso, mentre sarà interessante capire quali saranno gli esterni offensivi scelti dall'ex allenatore dello Zenit: Gervinho e Salah insieme restano un'opzione percorribile, ma per avere maggiore equilibrio c'è l'alternativa Iago. In ogni caso bisognerà fare molta attenzione al mercato: da qui all'1 febbraio potranno cambiare ancora molte cose.



SPALLETTI VUOLE DE SCIGLIO

La Roma è a caccia di un terzino, visto che Florenzi verrà utilizzato a centrocampo o come esterno offensivo. Il nome fatto da Spalletti per rinforzare la rosa è quello di De Sciglio, ma piacciono anche Santon e Criscito.