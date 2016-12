Roma, Spalletti: "Bruno Peres è un grande acquisto"

Tra Champions e mercato. La Roma è partita per Oporto dove domani affronterà al Do Dragao il Porto nell'andata del preliminare di Coppa e Spalletti si mostra ottimista e fiducioso: "Le sensazioni sono buone. Sono poche le occasioni come queste, dobbiamo sfruttarle: siamo forti, dimostriamolo". Poi una battuta sull'arrivo di Bruno Peres dal Torino: "Sono molto soddisfatto - ha aggiunto il tecnico giallorosso - è un giocatore molto forte".

"Anche se le statistiche delle italiane dicono che il preliminare è difficile da superare - ha continuato Spalletti - noi abbiamo questa intenzione. Anche perché sono poche le occasioni di questo genere per cui quando passano bisogna essere bravi a sfruttarle. Noi dobbiamo essere pronti da subito dobbiamo far vedere la nostra mentalità quella che è la forza della nostra squadra perché abbiamo una squadra forte, per cui dobbiamo giocarci la partita. È chiaro che sapendo che è un doppio confronto, è normale avere un po' di equilibrio. Il Porto è una squadra che ha tradizione, è una squadra forte, una squadra che è stata creata per far bene in tutte le competizioni".



Poi ancora su Peres: "Abbiamo preso un altro grande calciatore, come già abbiamo grandi calciatori nella Roma. Quello che bisogna evidenziare fin da subito come l'anno scorso è che nel nostro gruppo bisogna lavorare di squadra, è la squadra che fa i risultati e la classifica, e lui farà parte di questa squadra".