Roma, Spalletti: "Arrivare secondi sarebbe un miracolo"

Spalletti, innanzitutto, non si fida del Chievo: "Hanno calciatori specialisti per questo tipo di campionato, per salvezze sicure e tranquille. Verranno a giocarsi la partita, gli piace farlo con chiunque. Ormai il loro è un marchio. E’ difficilissimo riuscire a batterli. Il carattere e la qualità gli dà qualcosa in più". Domani l'Olimpico tornerà a riempirsi di tifosi: "Per noi vale molto - dice il tecnico -. Avevamo nostalgia ogni volta che si entrava allo stadio. Significa ritrovare un grandissimo amico che per un periodo ti ha aiutato moltissimo nel lavoro e nel modo di essere, poi non ha potuto più aiutarti. Ora lo ritrovi ed è un grandissimo piacere. E’ un ricominciare con una forza maggiore. Quando si ha una squadra bella ma una curva bellissima è tutto più facile".



In estate bisognerà provare a colmare il gap con la Juve: "Discorso di mentalità? E' una bella parola, il carattere completa tutto. Noi sotto l’aspetto caratteriale qualche passo in avanti dobbiamo farlo. Sta migliorando anche Castan, se sta bene ti fa avvertire quello che ci vuole per andargli contro. Strootman, anche De Rossi ha fatto bene. Pjanic ritrovando la sua qualità si prende le sue responsabilità, sa essere leader di un gruppo, ne abbiamo bisogno di più di uno. Su questo dobbiamo migliorare guardando loro, oltre al numero di calciatori che hanno di un certo livello. Allegri è stato bravissimo a cambiare schema tattico della loro squadra, giocando a 3 e a 4, cambiando durante le partite, i suoi giocatori sanno mettere in pratica quello che lui chiede in un attimo. Ci sono tante squadra da cui doversi guardare e confrontare, anche il Napoli, l’Inter e il Milan sono forti. Si riparte da queste squadre qui e sono tutte forti. Poi bisogna trovare la chiave per far funzionare la squadra, qualunque di queste squadre può arrivarti davanti. Dipende da come lavori. Dipende da una professionalità usata in maniera continuativa anche dopo le partite, durante gli allenamenti ma anche a casa".



Si parla anche dei singoli, come Dzeko: "Titolare una volta nelle ultime sette partite? Io devo vincere le partite e fare i gol. Se la squadra vince le partite e fa gol io sono a dama. Lui ha caratteristiche che altri non hanno, se funzionano abbiamo possibilità in più. La prima cosa, però, sono gli obiettivi vincendo partite e facendo numeri. E quelli ci sono. Dentro questi numeri che ho citato lui c’è perché ha fatto il suo, magari non facendolo sentire comodo utilizzandolo poco. Ma è stata una scelta determinata da quello che vedo negli allenamenti. Io dentro la squadra non ho parenti, lavoro in funzione dei risultati per la Roma. Qualcuno di voi lavora per qualcos’altro, io faccio tutto in funzione di quello. Florenzi più vicino alla porta? Può darsi, ma dovrei metterlo al posto di El Shaarawy o Salah. Lì sa starci, perchè puoi quando lo usi basso in difesa non è un difensore vero e proprio ma costringe l’altro a migliorarsi. Poi è uno che può giocare da molte parti, per me è un merito".