Roma, Spalletti accantona Totti: "Devo pensare ai risultati"

13:36 - Che Francesco Totti, alla soglia dei 40 anni, trovasse sempre meno spazio nella Roma era prevedibile ma in tanti si chiedono che ruolo ha il capitano in questo Spalletti-bis. Ci pensa lo stesso allenatore a chiarirlo: "Ho un rapporto perfetto con lui ma non posso schierarlo sempre: può metterti un pallone perfetto ma non riesce ad arretrare 40 metri per difendere. E io ora devo pensare solo ai risultati".

In una intervista ad As in vista della sfida contro il Real, il tecnico giallorosso ha parlato a lungo di Totti: "Io alleno la Roma, non solo Francesco. In questo momento non possiamo basarci sulla sua carriera, dobbiamo raschiare il fondo del barile per risollevarci da questa situazione. Fino ad allora, nessun spazio ai sentimenti". Anche se poi ricorda con piacere la sua prima avventura: "Arrivati a giocare col 4-2-3-0 dove questo zero poteva giocare ovunque ed è stato interpretato da un giocatore fenomenale come Totti".

Nel resto della chiacchierata, Spalletti difende i colleghi Rudi Garcia e Benitez: "La Roma stava attraversando un momento difficile e ha deciso di cambiare. Credo abbiano sbagliato. Gli allenatori vanno difesi, non si discute per qualche brutto risultato, bisogna aspettare. Anche a Roma hanno deciso di cambiare e credo si siano sbagliati, in Italia ci sono troppi esoneri". Su Ancelotti: "E' il mio grande maestro, il miglior allenatore italiano: da lui ho imparato tutto, e imparo ancora. Zidane? Ha un grande carisma, aiuta nel passaggio ad allenatore".

Sulla sfida di Champions: "Il Real ha tanti giocatori forti ma ovviamente mi spaventa Ronaldo. Non svelo dubbi di modulo e formazione ma l'importante sono i concetti. Certo, sono contento di avere a disposizione Salah. De Rossi può fare il difensore e il mediano, ha 31 anni è maturo per tutto".