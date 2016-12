Roma, Spalletti: "Abbiamo creato tante occasioni, ma abbiamo sbagliato molto"

Il tecnico analizza così la partita: "L'Empoli ha fatto una gara ordinata, non era facile a trovare lo spazio e cercare la giocata in velocità, colpa anche del campo che non ci ha aiutato. Abbiamo anche rischiato di prendere qualche ripartenza. Anche oggi abbiamo cercato di vincerla, peccato che in qualche occasione abbiamo sbagliato la scelta nel momento in cui dovevamo segnare o passare per segnare".



Spalletti commenta così l'episodio che ha avuto come protagonista Salah nell'area di rigore dell'Empoli: "A volte basta il contatto e a volte il contatto non basta e serve qualcosa di più, dipende di chi si parla. Qui la maglia si allunga un po', anche se secondo me non è rigore. L’arbitro ha fatto una partita perfetta. Come mai i terzini a piedi invertiti? Perché non volevo spingere, volevo solo girare palla, è una scelta tattica".