Roma: Spalletti a Miami da Pallotta per la firma, Garcia addio

18:30 Francesca Brienza , fidanzata di Garcia e conduttrice di Roma Tv, su Facebook annuncia l'addio del tecnico giallorosso in un post poi rimosso: "Io ho vissuto un altro mister, che ha amato la sua Roma in ogni momento e che non ha mai voluto prendere in giro nessuno perché persona eticamente corretta - scrive la Brienza, in risposta a un amico -. Ma di questo e tanto altro ce ne ricorderemo meglio tra qualche tempo, ne sono certa. Siamo fatti così!!! Ora onore a chi verrà".

LA GIORNATA IN DIRETTA 19:20 E' tutto pronto per il cambio sulla panchina giallorossa. Rudi Garcia ha salutato Trigoria per l'ultima volta, mentre Luciano Spalletti arriverà a Miami a mezzanotte (ora italiana) e nella notte firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 18 mesi. Domani, alle 15, a dirigere l'allenamento della prima squadra sarà Alberto De Rossi in attesa del rientro di Spalletti, che tornerà nella Capitale giovedì alle 12:30.

LA GIORNATA IN DIRETTA14:10 A Trigoria, per l'allenamento, c'è Garcia. E nel ritoro giallorosso ha incontrato Walter Sabatini



Spalletti sta volando a Parigi. L'allenatore farà scalo per poi prendere un aereo con direzione Miami dove icontrerà Pallotta per discutere il suo contratto.A Trigoria è arrivato anche il ds Walter Sabatini. Rudi Garcia è in campo con la squadra.Rudi Garcia è a Trigoria e pare stia dirigendo, come di consueto, l'allenamento mattutino dei suoiLa squadra si trova in palestra. La posizione del tecnico è, però, sempre appesa a un filo: l'esonero è dietro l'angolo.Rudi Garcia è atterrato a Fiumicino di rientro da Zurigo dove ha accompagnato Florenzi alla cerimonia per il Pallone d'Oro. Il tecnico francese è stato ignorato dai presenti e ora si sta recando a Trigoria. Intanto potrebbe non essere lui a dirigere l'allenamento della Roma: la società, infatti, ha allertato l'allenatore della Primavera De Rossi.