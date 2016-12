Roma, sospesa la squalifica di Rudi Garcia

15:00 - La corte sportiva di appello della Figc ha sospeso l'esecutività della squalifica di due giornate per Rudi Garcia, tecnico della Roma, trasmettendo gli atti alla Procura federale per ulteriori accertamenti. Inoltre, è stato accolto il ricorso contro la squalifica per un turno di Holebas. Il tecnico era stato squalificato per 2 turni dopo Genoa-Roma dal giudice sportivo dopo Genoa-Roma. Sarà in panchina contro il Milan

L'ANTEFATTO

Il tecnico della Roma era stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate per aver tentato di colpire con uno schiaffo uno steward dello stadio Luigi Ferraris, nel movimentato finale della partita di Marassi. Per il giudice si era trattato di "condotta aggressiva e intimidatoria". Una decisione che aveva fatto andare su tutte le furie Garcia che aveva espresso l'intenzione di denunciare penalmente lo steward, mentre la Roma aveva fatto sapere che avrebbe valutato una denuncia per diffamazione e calunnia.

LA DIFESA DELLA ROMA

Garcia è arrivato attorno alle 15 negli uffici della Corte Sportiva d'Appello, presieduta dal giudice Mastrandrea. La linea difensiva scelta dalla Roma per 'scagionare' il tecnico francese, accompagnato dal dg Mauro Baldissoni e dall'avvocato Conte, ha cercato di dimostrare come la testimonianza dello steward (soggetto non tesserato) non sia sufficiente per una squalifica disciplinare.

Il club giallorosso, anche grazie ai testimoni portati per supportare la tesi di Garcia (i vice Bompard e Ficheaux, il team manager Scaglia, i preparatori Rongoni, Nanni, Scala, e il medico sociale Colautti) ha chiesto l'accoglimento del ricorso che cancellerebbe la squalifica, ma sarebbe soddisfatta anche di una richiesta di indagini supplementari con relativa sospensiva della sanzione. In entrambi i casi, infatti, Garcia sarebbe libero di accomodarsi in panchina nella sfida col Milan allo stadio Olimpico.

L'ANNUNCIO DI BALDISSONI

Poco prima della sentenza, il dg della Roma, Baldissoni, si era mostrato positivo: "E' arrivato un documento del Genoa, nel quale c'è una parziale rettifica dello steward. Ecco perché siamo ottimisti".