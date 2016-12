Roma, sollievo per Salah: scongiurata la lesione muscolare

Sospiro di sollievo in casa Roma riguardo alle condizioni di Salah. L'esterno egiziano, costretto a uscire dal campo col Chievo per un problema muscolare, è stato sottoposto a Trigoria a esami che hanno escluso la presenza di lesioni al flessore della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno e la sua presenza sabato col Milan resta in forte dubbio. Intanto, Sabatini si muove sul mercato per un vice.