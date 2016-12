Roma: si infortuna Salah, a rischio la presenza nel derby

Sta diventando un rebus la formazione per Luciano Spalletti in vista del derby con la Lazio. Invece di dare sicurezze l'allenamento di oggi a Trigoria mette a rischio la presenza di Salah. L'attaccante egiziano è in forse per una botta alla caviglia rimediata in uno scontro con Vermaelen. Sulla via del recupero Manolas, sempre in bilico la presenza di El Shaarawy che ha svolto lavoro differenziato. E così Spalletti per la sfida di domenica rischia di perdere le ali.