1 novembre 2016 11:27 Roma, si ferma anche Emerson: out 2/3 settimane Lesione muscolare del soleo sinistro per il difensore. Totti salta la trasferta a Vienna

Si susseguono le brutte notizie per Luciano Spalletti. Dopo aver perso Manolas , per non parlare di Florenzi, la Roma dovrà fare a meno per due o tre settimane di Emerson Palmieri. Il brasiliano ha effettuato controlli strumentali che hanno mostrato una lesione miofasciale di primo grado del muscolo soleo sinistro. Palmieri aveva lasciato il campo al minuto 53 dell'ultima sfida giocata dalla Roma ad Empoli in campionato, sostituito da Bruno Peres.

Un bel guaio per la Roma, che in un colpo solo perde due pedine importanti della difesa e poco conforta che Emerson Palmieri potrà rientrare dopo la sosta per le nazionali. Per lui di sicuro niente Europa League e Bologna.