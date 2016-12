Roma, sfottò su Twitter per l'eliminazione

14:13 - Lo scivolone interno con il Manchester City e la conseguente eliminazione dalla Champions, porta con sé strascichi inevitabili per la Roma. Anche sul fronte dei social. Su Twitter infatti è caccia allo sfottò più originale. Molti riprendono Garcia con una nastrina in mano - giusto riferimento a Nasri -, altri rivolgono l'attenzione al tweet del club giallorosso dopo la gara d'andata: "Caro City, ti aspettiamo in Italia. Ci avete mai vinto?".